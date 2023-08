Veja como será o fim de semana dos times que estão na Libertadores

Após uma rodada eletrizante com quatro jogos, os oito times que estão nas quartas de final da Libertadores ganham alguns dias para os duelos da volta.

Diante do São Paulo, LDU quebra marca negativa

Dos quatro mandantes, apenas o Fluminense conseguiu vencer e começa a sonhar com uma vaga na semifinal.

O Boca Juniors foi o único mandante que empatou em casa diante do Racing, no clássico do futebol argentino.

Enquanto isso, Deportivo Pereira e Bolívar foram superados por Palmeiras e Internacional, respectivamente, e precisam lutar muito para manter o sonho do título continental vivo.

Confira abaixo como será o fim de semana dos oito clubes que ainda disputam a Libertadores:

Bolívar: sem jogo

Internacional: Flamengo no sábado

Boca Juniors: Sarmiento no domingo

Racing: Tigre no sábado

Deportivo Pereira: sem jogo

Palmeiras: Vasco da Gama no domingo

Fluminense: Athletico no domingo

Olimpia: Sportivo Ameliano no domingo