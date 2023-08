Veja os clubes da Argentina que sonham com Kannemann

O zagueiro Walter Kannemann se tornou um ativo do futebol argentino, que acompanha de perto a sua temporada no Grêmio.

Jogador histórico de um dos grupos mais vitoriosos do Tricolor, o seu contrato encerra em dezembro e ainda não teve conversas.

Por conta disso, três clubes da Argentina sonham com a contratação do atleta: Independiente, San Lorenzo e Boca Juniors.

Dos três citados acima, o San Lorenzo é o que apela ao lado sentimental, pois Kannemann defendeu o Ciclón e venceu a Libertadores da América.

Por outo lado, Independiente e Boca Juniors apostam no lado financeiro para tirar o zagueiro do Brasil. Ambos já tentaram contato, mas inicialmente, Kannemann assustou os dirigentes com a pedida financeira.