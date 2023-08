Veja os números de Cavani no Boca Juniors

Contratado sob muita expectativa do Boca Juniors, Edinson Cavani é a grande aposta Xeneize para buscar o título continental.

Desde a sua chegada ao time da Bombonera, Cavani participou de três jogos, sendo dois deles pela Libertadores da América.

Curiosamente, o seu único gol até o momento foi pelo Campeonato Argentino, diante do Platense, em Bombonera.

Racing

O próximo desafio do Boca Juniors com Cavani será na quarta-feira, quando a equipe mede forças com o Racing pela volta das quartas de final da Libertadores.

Confira abaixo os números:

3 jogos

1 gol marcado