Veja os números de Messi no Inter Miami

O começo de Lionel Messi com a camisa do Inter Miami é avassalador com direito a gols e belas jogadas pelo time norte-americano.

Na noite da última quarta-feira, o argentino foi fundamental no clássico com o Orlando City, onde o time venceu por 3 a 1.

Com o triunfo a equipe de Miami confirmou a sua classificação para as oitavas de final da Leagues Cup, onde encara o FC Dallas.

Números

Desde a sua chegada ao time da MLS, Lionel Messi disputou 3 partidas. Todas como titular. Ao longo dos jogos, ele marcou cinco gols e deu uma assistência.

Além disso, Messi venceu os três jogos que disputou e viu o time crescer dentro das quatro linhas, o que faz o Inter Miami ter esperanças em terminar a temporada muito bem.