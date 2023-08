Veja quando foi a última vitória por cinco gols de diferença do Deportivo Pereira

A quarta-feira chegou e o Deportivo Pereira entra em campo com a necessidade de um resultado histórico diante do Palmeiras.

Após ser goleado por 4 a 0 em casa, o time colombiano tem que vencer o Verdão a partir de cinco gols de diferença.

Além de toda a dificuldade do cenário, o Deportivo Pereira quer se despedir com honra do torneio continental, que disputa pela primeira vez em sua história.

Goleada

A última vez que o Deportivo Pereira fez o placar que precisa diante do Palmeiras, ocorreu em 16 de novembro de 2019.

Na ocasião, o Pereira estava na Segunda Divisão da Colômbia e venceu por 5 a 0 o Tigres, fora de casa. Os gols foram marcados por Molina (2), Ramírez, Salguero e Artunduaga.