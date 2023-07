Venezuelano: Portuguesa e Caracas vencem na rodada de domingo

A 18ª rodada do Campeonato Venezuelano chegou ao fim neste domingo com dois confrontos. O destaque fica para o Caracas, que venceu o Puerto Cabello por 2 a 1. Agora, a distância para o líder, que é o Puerto Cabello caiu para nove pontos (29 a 38).

Leia Mais: Campeonato Boliviano: Líderes vencem na rodada de domingo

Campeonato Argentino: Platense e Tigre são os vencedores do dia

No outro duelo do dia, a Portuguesa, que visitou o Zamora, levou a melhor por 2 a 1 e ficou na 6ª colocação do torneio nacional.

Veja a classificação e calendário aqui.

Dicas de Apostas Esportivas & Palpites do Brasil e do mundo é no Aposta 10!