Vidal foi o único destaque em derrota do Chile

Na noite da última sexta-feira, o Chile foi até Montevidéu e acabou derrotado por 3 a 1 pelo Uruguai, na estreia das Eliminatórias.

O placar ligou o sinal de alerta da Roja, que precisa buscar a sua recuperação na próxima jornada do Qualificatório.

Arturo Vidal

Em meio a tantas preocupações, o Chile teve a notícia positiva de Arturo Vidal, que saiu do banco e marcou o gol de honra.

O lance foi de puro oportunismo. No rebote da cabeçada de Valdez, o volante desviou para o fundo da rede. Pouco depois, ele teve a chance de recolocar o Chile no jogo, mas a finalização parou nas mãos de Rochet.

Por conta do seu desempenho, Vidal demonstra a comissão técnica, que mesmo no processo de renovação do país, ele pode ser muito útil.