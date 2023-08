Vitinho marca lindo gol de falta na Arábia Saudita

Antes mesmo do verdadeiro ‘boom’ de estrelados jogadores rumarem para a Arábia Saudita, o país já recebia atletas de diferentes nacionalidades onde, desde agosto de 2022, é o local onde atua o atacante Vitinho.

Leia mais: Treinador da LDU adota cautela após bater o São Paulo

Técnico do Olimpia dá forte declaração depois de revés contra o Fluminense

Pelo Al-Ettifaq (clube onde também estão nomes como Jordan Henderson e Steven Gerrard), o jogador com passagens no Brasil por Botafogo, Internacional e Flamengo está em sua segunda temporada onde, com apenas três jogos, já ficou próximo de igualar sua marca nos 27 compromissos da temporada passada, onde fez três gols e deu duas assistências.

No último duelo, frente a representação do Al-Khaleej, Vitinho teve papel fundamental ao marcar o tento que decretou a igualdade por 1 a 1 através de cobrança de falta. Gol esse, aliás, que teve um forte tom de inteligência semelhante ao que foi aplicado na carreira por ninguém mais ninguém menos do que Ronaldinho Gaúcho.

Com a bola posicionada bem próxima a linha da grande área e mesmo tendo um homem atrás da mesma, deitado, o atacante arriscou a batida rasteira e foi extremamente preciso, acertando o extremo canto direito da meta defendida por Ibrahim Sehic.

Confira o golaço de Vitinho em Al-Ettifaq 1 x 1 Al-Khaleej