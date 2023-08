Uma quinta-feira para ficar na memória do futebol paraguaio, mais precisamente no que diz respeito ao Olimpia.

KTO Libertadores: De virada, Olimpia vence e elimina o Flamengo

Com a vitória por 3 a 1 diante do Flamengo, o Decano carimbou uma vaga nas quartas de final da Libertadores da América.

Além da classificação épica do Olimpia, quem também comemorou, mas pelo lado individual foi o técnico Francisco Arce.

Em sua quarta participação como treinador na Libertadores, esta foi a primeira vez que avançou as quartas de final.

Nas três edições anteriores, ele foi até as oitavas de final. Vale citar, que todas foram no comando do Cerro Porteño.