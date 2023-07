Zagueiro formado no Grêmio troca Brasil pelo futebol japonês

O zagueiro Rafael Costa é o novo reforço do Tochigi SC, clube que milita na segunda divisão do futebol japonês. Revelado pelo Grêmio, o defensor chega ao clube nipônico após se destacar com as cores do Anápolis.

Leia mais: Crise sem fim! Olimpia perde mais uma e preocupa para a Libertadores

Goleiro Emiliano Martínez está na mira da Inter de Milão

Apesar da formação no Grêmio, Rafael jamais chegou a atuar profissionalmente pelo clube gaúcho antes de ser emprestado ao Brusque e, no início desse ano, chegar a representação do estado de Goiás. O bom desempenho no Campeonato Goiano e na Série D do Campeonato Brasileiro despertaram o interesse dos japoneses que, agora, tem no elenco um zagueiro de 22 anos e 1,88m. Com as cores do Anápolis, foram 24 jogos e três gols anotados.

Esta é a primeira oportunidade de Rafael no futebol internacional, algo que naturalmente pesou em sua decisão de aceitar o desafio no Tochigi SC.

“Fico feliz com esse momento, não só pela experiência internacional, mas também por saber que o meu desempenho foi bom. Sei que posso evoluir e vou trabalhar nisso, agarrar essa oportunidade e mergulhar de cabeça nesse novo desafio. Estou ansioso, quero conhecer a cultura japonesa o quanto antes e espero poder retribuir toda essa confiança com boas atuações em campo”, detalhou o defensor.

Apesar da natural empolgação do brasileiro com a oportunidade, o jogador terá de lidar com uma briga na parte de baixo da tabela. Passadas 27 de 42 rodadas, o clube radicado na cidade de Tochigi está em 19° lugar, com 28 pontos conquistados, mesma quantidade do Zweigen Kanazawa, primeiro ocupante do Z2.