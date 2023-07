Zagueiro brasileiro, Yago é anunciado por clube dos Emirados Árabes

O zagueiro brasileiro Yago, aos 22 anos de idade, irá para mais uma experiência no futebol dos Emirados Árabes. Nesta semana, ele foi anunciado como novo reforço do Al-Orooba, time que disputa a segunda divisão no país do Oriente Médio.

Leia mais: Perto do Boca? Cavani é descartado dos amistosos do Valencia

Arce terá pouco tempo para ‘ajeitar’ Olimpia antes do Flamengo

Através das redes sociais, o jogador disse suas primeiras palavras representando o novo clube onde pontos como dedicação e determinação foram exaltados para o novo desafio nos Emirados Árabes:

“Chego ao clube com muita vontade de vestir logo a camisa e entrar em campo. Sinto que estou cada dia melhor e trabalhando muito forte para conseguir atingir meus resultados.”

O brasileiro começou sua carreira nas categorias de base do Atlético-MG, mas se transferiu em 2021 ao país onde vive atualmente, antes mesmo de estrear pelo profissional do Galo. No país do Oriente, Yago tem passagens por Khorffakkan, Al Nasr e, agora chega para sua terceira temporada no país.

“Já estou bem acostumado com o país, são quase três anos aqui. É um mercado que está crescendo bastante, com a chegada de grandes jogadores em ligas aqui do Oriente. Vejo isso também como uma oportunidade do mundo ver que o futebol por aqui não está muito longe de outros lugares. Que tem muita qualidade aqui também”, finalizou.